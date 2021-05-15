Куадрадо: «Мы сделали всё для победы»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал победу над «Интером» (3:2).

«Это была сложная игра против отличной команды, когда мы остались в меньшинстве, то сделали всё для победы.

Гол с пенальти? Да, я давно не исполнял одиннадцатиметровые, но чувствовал доверие со стороны команды. Роналду не было на поле, поэтому я подошёл к мячу.

Завтрашний матч «Наполи»? Мы не говорили об этом, все наши мысли были сконцентрированы на игре с «Интером», здорово, что нам удалось добиться победы. Посмотрим, что произойдёт завтра», - цитирует Кудрадо Sky Sport Italia.

«Юветнтус» занимает промежуточное четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.