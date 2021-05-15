Кьеллини: «Нельзя назвать сезон провальным»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвёл итоги сезона.

«Нам предстоит сыграть в финале Кубка Италии в среду, мы знаем, что трофеи очень важны для клуба. Конечно, мы заслуживаем находиться там, где сейчас. «Аталанта» по праву сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, мы пока не заслужили этого.

За весь сезон мы ни разу не выигрывали больше трёх игр подряд, нельзя назвать этот год провальным, но у нас не было стабильности.

Останусь ли я в «Ювентусе»? Рано говорить об этом, поговорим с руководством на следующей неделе», - цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.

В финале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Аталантой».