Кьеллини: «Нельзя назвать сезон провальным»

|
15 Мая 2021, 22:55,
|
|
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвёл итоги сезона.
«Нам предстоит сыграть в финале Кубка Италии в среду, мы знаем, что трофеи очень важны для клуба. Конечно, мы заслуживаем находиться там, где сейчас. «Аталанта» по праву сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, мы пока не заслужили этого.
За весь сезон мы ни разу не выигрывали больше трёх игр подряд, нельзя назвать этот год провальным, но у нас не было стабильности.
Останусь ли я в «Ювентусе»? Рано говорить об этом, поговорим с руководством на следующей неделе», - цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.
В финале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Аталантой».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини
Когда ему в свое время сломали нос - явно повредили мозг...
Кинг Конг верно говорит - этот сезон не провальный, а, банально, спущенный в унитаз.