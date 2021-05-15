Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кьеллини: «Нельзя назвать сезон провальным»

15 Мая 2021, 22:55,

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвёл итоги сезона.

«Нам предстоит сыграть в финале Кубка Италии в среду, мы знаем, что трофеи очень важны для клуба. Конечно, мы заслуживаем находиться там, где сейчас. «Аталанта» по праву сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, мы пока не заслужили этого.

За весь сезон мы ни разу не выигрывали больше трёх игр подряд, нельзя назвать этот год провальным, но у нас не было стабильности.

Останусь ли я в «Ювентусе»? Рано говорить об этом, поговорим с руководством на следующей неделе», - цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.

В финале Кубка Италии «Ювентус» сыграет с «Аталантой».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Джорджо Кьеллини
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Комментарии (2)
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0
Alex1972
16 Мая 2021, 00:06

Когда ему в свое время сломали нос - явно повредили мозг...

1
Juventissimo
15 Мая 2021, 23:13

Кинг Конг верно говорит - этот сезон не провальный, а, банально, спущенный в унитаз.

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