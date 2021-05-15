Три пенальти, два удаления, автогол и замена Роналду: «Ювентус» обыграл чемпионский «Интер» Конте

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15 Мая 2021, 20:56,
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В рамках 37-го тура Серии А в очном матче сошлись «Интер» и «Ювентус».
|Ювентус
|3:2
|Интер Милан
|(1:0) Роналду Криштиану 24'
|35' Лукаку Ромелу (1:1)
|(2:1) Куадрадо Хуан 45'
|86' Кьеллини Джорджо (2:2)
|(3:2) Куадрадо Хуан 88'
Матч «Интера» и «Ювентуса» мог бы нести больше интриги, но сумасшедший ход «нерадзурри» ещё в позапрошлом туре сделал их чемпионами, впервые за 10 лет прервав гегемонию «старой синьоры». Это лишь первое пересечение этих клубов. Руководит «Интером» сейчас Антонио Конте, с которого и началась эра доминирования «Ювентуса», а туринская команда рискует провалиться с треском, не попав даже в Лигу чемпионов.
Конте против Пирло – противостояние очень интригующее, но нужно понимать, что у «Интера» не было дополнительной мотивации, только сохранение лица перед болельщиками. А «Ювентус» мотивирован донельзя. Криштиану Роналду рискует не попасть в Лигу чемпионов, на данный момент «Аталанта», «Милан» и «Наполи» смотрятся предпочтительнее. До Лиги Европы португалец «опускаться» конечно же не будет. Как раз его родной «Спортинг» выиграл чемпионат Португалии.
Но пока Роналду об этом не думает. В середине первого тайма Криштиану открыл счёт, для начала запоров пенальти. Самир Ханданович отразил удар португальца с «точки», нона добивании Роналду разобрался сам же – 1:0. Мотивированный «Ювентус» и д гола смотрелся лучше, чего стоит хотя бы момент с ударом Кулушевски – Милан Шкриньяр выносил мяч с «ленточки», спасая свою команду. Но на гол «Ювентуса» у миланцев быстро нашёлся ответ.
Точнее, пенальти на пенальти. Лаутаро Мартинес заработал 11-метровый в борьбе с Де Лихтом, а Ромелу Лукаку спокойно переиграл Войцеха Щесны, добивания не потребовалось. Но до перерыва «Интер» не дотерпел. Ещё пару хороших атак провёл «Юве» и удача наградила Куадрадо. Сначала он подобрал отскок и неплохо пробил, а затем ещё и рикошет от Эриксена обыграл Хандановича – 2:1 после первого тайма. Но во второй половине встречи «Юве» сразу же стал играть на удержание счёта.
И очень быстро поплатился. Отсиживался туринский клуб у своих ворот, отражал неспешные атаки «нерадзурри», как вдруг Бентанкур на Лукаку поймал вторую жёлтую карточку и почти на 40 минут оставил свою команду в меньшинстве. Естественно, давление «Интера» усилилось. Атаки обрушивались одна за другой, но остроты было немного. Сумбур мешал миланцам, много лишних касаний. Лаутаро Мартинес забил ударом через себя, а Лукаку до этого нарушил правила на Кьеллини. С постоянными прострелами «Ювентус» справлялся.
Пирло заменил Роналду, увидев негодование Криштиану, а команды будто выжидали. Выжидали, чтобы взорваться в концовке. Обмен голами произошёл за пять минут. Точнее, забивали-то только футболисты «Ювентуса». Сначала Кьеллини срезал мяч в свои ворота, боровшись с Лукаку, а затем Кальварезе поставил третий в матче пенальти. Хуан Куадрадо сам заработал 11-метровый, поймав фол Перишича, и сам же его реализовал – 3:2. «Интер» в компенсированное время ещё в меньшинстве остался – Брозович уравнял составы на последние секунды. На результат это не повлияло: «Ювентус» выиграл, оставшись в гонке за Лигу чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Ювентус, Интер Милан
Досадно, конечно, но не актуально. Милану удачи!
Победа есть победа, но игра Юве по прежнему не впечатляет. Парни старались и хотели, но выше головы не прыгнешь. Результат положительный, но хочется отметить, что если Интер не обеспечил бы себе чемпионство и этот матч имел для нерадзурри значение, то не уверен насчёт того, что судья так спокойно поставил решающую пенку. По крайней мере пошёл бы рассматривать повтор со всех сторон.
Тянут Ювентус изо всех сил! Для полного шоколада осталось загнобить Наполи и Милан.
Даже этот цирк не спасет старуху....
Юве на следующий сезон, если пройдут в ЛЧ надо вместо своей эмблемы изображение Перишича на футболку приклеить:))) Я думаю - это будущий президент Ювентуса:))) Такой подвиг, я думаю, без награды они не оставят:)))
Отличный матч. Ждем финал кубка Италии!
Интрига за ЛЧ сохраняется!
как найти редакторов матч тв,что б удалили Неценко с трансляций Юве?
никак, там петух на петухе и петухом погоняет!
Не всё равно, кто комментирует?