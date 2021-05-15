Три пенальти, два удаления, автогол и замена Роналду: «Ювентус» обыграл чемпионский «Интер» Конте

В рамках 37-го тура Серии А в очном матче сошлись «Интер» и «Ювентус».

Матч «Интера» и «Ювентуса» мог бы нести больше интриги, но сумасшедший ход «нерадзурри» ещё в позапрошлом туре сделал их чемпионами, впервые за 10 лет прервав гегемонию «старой синьоры». Это лишь первое пересечение этих клубов. Руководит «Интером» сейчас Антонио Конте, с которого и началась эра доминирования «Ювентуса», а туринская команда рискует провалиться с треском, не попав даже в Лигу чемпионов.

Конте против Пирло – противостояние очень интригующее, но нужно понимать, что у «Интера» не было дополнительной мотивации, только сохранение лица перед болельщиками. А «Ювентус» мотивирован донельзя. Криштиану Роналду рискует не попасть в Лигу чемпионов, на данный момент «Аталанта», «Милан» и «Наполи» смотрятся предпочтительнее. До Лиги Европы португалец «опускаться» конечно же не будет. Как раз его родной «Спортинг» выиграл чемпионат Португалии.

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Но пока Роналду об этом не думает. В середине первого тайма Криштиану открыл счёт, для начала запоров пенальти. Самир Ханданович отразил удар португальца с «точки», нона добивании Роналду разобрался сам же – 1:0. Мотивированный «Ювентус» и д гола смотрелся лучше, чего стоит хотя бы момент с ударом Кулушевски – Милан Шкриньяр выносил мяч с «ленточки», спасая свою команду. Но на гол «Ювентуса» у миланцев быстро нашёлся ответ.

Точнее, пенальти на пенальти. Лаутаро Мартинес заработал 11-метровый в борьбе с Де Лихтом, а Ромелу Лукаку спокойно переиграл Войцеха Щесны, добивания не потребовалось. Но до перерыва «Интер» не дотерпел. Ещё пару хороших атак провёл «Юве» и удача наградила Куадрадо. Сначала он подобрал отскок и неплохо пробил, а затем ещё и рикошет от Эриксена обыграл Хандановича – 2:1 после первого тайма. Но во второй половине встречи «Юве» сразу же стал играть на удержание счёта.

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И очень быстро поплатился. Отсиживался туринский клуб у своих ворот, отражал неспешные атаки «нерадзурри», как вдруг Бентанкур на Лукаку поймал вторую жёлтую карточку и почти на 40 минут оставил свою команду в меньшинстве. Естественно, давление «Интера» усилилось. Атаки обрушивались одна за другой, но остроты было немного. Сумбур мешал миланцам, много лишних касаний. Лаутаро Мартинес забил ударом через себя, а Лукаку до этого нарушил правила на Кьеллини. С постоянными прострелами «Ювентус» справлялся.

Пирло заменил Роналду, увидев негодование Криштиану, а команды будто выжидали. Выжидали, чтобы взорваться в концовке. Обмен голами произошёл за пять минут. Точнее, забивали-то только футболисты «Ювентуса». Сначала Кьеллини срезал мяч в свои ворота, боровшись с Лукаку, а затем Кальварезе поставил третий в матче пенальти. Хуан Куадрадо сам заработал 11-метровый, поймав фол Перишича, и сам же его реализовал – 3:2. «Интер» в компенсированное время ещё в меньшинстве остался – Брозович уравнял составы на последние секунды. На результат это не повлияло: «Ювентус» выиграл, оставшись в гонке за Лигу чемпионов.