Конте: «Я говорил, что в этом году будет очень напряжённый чемпионат, всё так и произошло»

Наставник «Интера» Антонио Конте подвёл итоги сезона.

«Я говорил, что в этом году будет очень напряжённый чемпионат, всё так и произошло, исключением являемся лишь мы, которые смогли уверенно провести сезон и досрочно выиграть Серию А. Мы сделали что-то невероятное, оторвавшись от преследователей», - цитирует Конте пресс-служба «Интера».

Завтра, 15 мая, подопечным Конте предстоит сыграть на выезде против «Ювентуса», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени. Напомним, что туринский клуб продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов.