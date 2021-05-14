Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте: «Я говорил, что в этом году будет очень напряжённый чемпионат, всё так и произошло»

14 Мая 2021, 20:59,

Наставник «Интера» Антонио Конте подвёл итоги сезона.

«Я говорил, что в этом году будет очень напряжённый чемпионат, всё так и произошло, исключением являемся лишь мы, которые смогли уверенно провести сезон и досрочно выиграть Серию А. Мы сделали что-то невероятное, оторвавшись от преследователей», - цитирует Конте пресс-служба «Интера».

Завтра, 15 мая, подопечным Конте предстоит сыграть на выезде против «Ювентуса», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени. Напомним, что туринский клуб продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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