Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Конте вызвал Мартинеса на ринг – забавное видео от тренера «Интера»

13 Мая 2021, 17:58,

В среду вечером «Интер» проводил матч чемпионата против  «Ромы». После своей замены форвард миланской команды Лаутаро Мартинеса обменялся парой горячих фраз с главным тренером команды Антонио Конте.

Злые языки заговорили о конфликте Мартинеса и Конте, но представители «Интера» весьма оригинально опровергли слухи. Тренер «нерадзурри» опубликовал забавное видео, на котором он будто бы вызвал Мартинеса на боксёрский ринг. Участников «боя» объявляет Ромелу Лукаку, а другие игроки располагаются по периметру имитированного ринга и наблюдают за происходящим.

 

Напомним, что «Интер» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Лаутаро Мартинес
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