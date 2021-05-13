​Конте вызвал Мартинеса на ринг – забавное видео от тренера «Интера»

В среду вечером «Интер» проводил матч чемпионата против «Ромы». После своей замены форвард миланской команды Лаутаро Мартинеса обменялся парой горячих фраз с главным тренером команды Антонио Конте.

Злые языки заговорили о конфликте Мартинеса и Конте, но представители «Интера» весьма оригинально опровергли слухи. Тренер «нерадзурри» опубликовал забавное видео, на котором он будто бы вызвал Мартинеса на боксёрский ринг. Участников «боя» объявляет Ромелу Лукаку, а другие игроки располагаются по периметру имитированного ринга и наблюдают за происходящим.

Напомним, что «Интер» стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.