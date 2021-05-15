Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Де Врей – о матче с «Ювентусом»: «Очень важная игра для обоих клубов»

15 Мая 2021, 18:42,

Защитник «Интера» Стефан де Врей поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса».

«Это очень важная игра для обоих клубов, потому что все хотят одержать победу в дерби. «Ювентус» сделает всё возможное и, наверное, будет более мотивирован. Мы должны быть готовы к этому.

Здорово, что встретятся команда, обладающие лучшими оборонительными линиями в чемпионате, это добавляет интереса игре. Мы хотим доказать, что по праву являемся чемпионами Италии», - цитирует де Врея пресс-служба «Интера».

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени. Напомним, что «Ювентус» продолжает бороться за выход в Лигу чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Интер Милан, Стефан Де Врей
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