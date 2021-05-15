Де Врей – о матче с «Ювентусом»: «Очень важная игра для обоих клубов»

Защитник «Интера» Стефан де Врей поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса».

«Это очень важная игра для обоих клубов, потому что все хотят одержать победу в дерби. «Ювентус» сделает всё возможное и, наверное, будет более мотивирован. Мы должны быть готовы к этому.

Здорово, что встретятся команда, обладающие лучшими оборонительными линиями в чемпионате, это добавляет интереса игре. Мы хотим доказать, что по праву являемся чемпионами Италии», - цитирует де Врея пресс-служба «Интера».

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени. Напомним, что «Ювентус» продолжает бороться за выход в Лигу чемпионов.