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​Агент Роналду высказался о будущем звёздного игрока

14 Мая 2021, 19:27,

В последние дни в среде футбольных болельщиков активно обсуждается возможное возвращение Криштиану Роналду в «Спортинг» ближайшим летом. Поспособствовала этим разговорам мама игрока Долореш, которая сказала, что будет убеждать сына перейти в лиссабонский клуб в межсезонье. Ситуацию прокомментировал агент звёздного нападающего «Ювентуса» Жорже Мендеш.

«Криштиану гордится чемпионским титулом, который в этом сезоне завоевал «Спортинг», что он публично продемонстрировал. Но на данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией», - рассказал Мендеш португальскому Record.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Спортинг Лиссабон, Жорже Мендеш
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