​Агент Роналду высказался о будущем звёздного игрока

В последние дни в среде футбольных болельщиков активно обсуждается возможное возвращение Криштиану Роналду в «Спортинг» ближайшим летом. Поспособствовала этим разговорам мама игрока Долореш, которая сказала, что будет убеждать сына перейти в лиссабонский клуб в межсезонье. Ситуацию прокомментировал агент звёздного нападающего «Ювентуса» Жорже Мендеш.

«Криштиану гордится чемпионским титулом, который в этом сезоне завоевал «Спортинг», что он публично продемонстрировал. Но на данный момент его карьерные планы не связаны с Португалией», - рассказал Мендеш португальскому Record.