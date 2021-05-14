Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Вьери: «Многие игроки уйдут из «Ювентуса» без Лиги чемпионов»

14 Мая 2021, 16:05,

Известный в прошлом итальянский футболист Кристиан Вьери дал комментарий по поводу возможного непопадания «Ювентуса» в Лигу чемпионов.

В теории «Ювентус» может потерять шансы на путёвку в Лигу чемпионов уже на ближайших выходных, если проиграет «Интеру», а конкуренты оторвутся.

«Мне кажется, что если «Интер» выиграет в Турине, «Ювентуса» в Лиге чемпионов в следующем сезоне не будет.

Без Лиги чемпионов Роналду уйдёт из клуба, а многие другие игроки последующим за ним. «Ювентус» столкнётся с финансовым кризисом. Это будет драма», - сказал Вьери в своей программе Bobo TV в Twitch.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Кристиан Вьери
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Комментарии (4)
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0
Alex1972
14 Мая 2021, 17:13

Драма случилось в 18-м году, когда подписали португальского эгоиста... Странно, что этого никто не видел... А теперь все закономерно... Хе..

0
Sergo
14 Мая 2021, 16:54

Если дорогостоящий шлак, который не хочет, а м.б. и не может играть уйдет, то даже лучше будет. Настало время перезагрузить и перезапустить проект.

0
AlessandroDP
14 Мая 2021, 17:02

Вот только тот же мЫлан уже лет 10 все перезапускает, тч не все так однозначно...

1
kalibr
14 Мая 2021, 16:13

Да там почти половина нелегитима! Нахватали сбитых лётчиков и св.агентов... После Макса Юве явно деградировал!!!

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