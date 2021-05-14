​Вьери: «Многие игроки уйдут из «Ювентуса» без Лиги чемпионов»

Известный в прошлом итальянский футболист Кристиан Вьери дал комментарий по поводу возможного непопадания «Ювентуса» в Лигу чемпионов.

В теории «Ювентус» может потерять шансы на путёвку в Лигу чемпионов уже на ближайших выходных, если проиграет «Интеру», а конкуренты оторвутся.

«Мне кажется, что если «Интер» выиграет в Турине, «Ювентуса» в Лиге чемпионов в следующем сезоне не будет.

Без Лиги чемпионов Роналду уйдёт из клуба, а многие другие игроки последующим за ним. «Ювентус» столкнётся с финансовым кризисом. Это будет драма», - сказал Вьери в своей программе Bobo TV в Twitch.