​Вьери: «Многие игроки уйдут из «Ювентуса» без Лиги чемпионов»

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14 Мая 2021, 16:05,
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Известный в прошлом итальянский футболист Кристиан Вьери дал комментарий по поводу возможного непопадания «Ювентуса» в Лигу чемпионов.
В теории «Ювентус» может потерять шансы на путёвку в Лигу чемпионов уже на ближайших выходных, если проиграет «Интеру», а конкуренты оторвутся.
«Мне кажется, что если «Интер» выиграет в Турине, «Ювентуса» в Лиге чемпионов в следующем сезоне не будет.
Без Лиги чемпионов Роналду уйдёт из клуба, а многие другие игроки последующим за ним. «Ювентус» столкнётся с финансовым кризисом. Это будет драма», - сказал Вьери в своей программе Bobo TV в Twitch.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Кристиан Вьери
Драма случилось в 18-м году, когда подписали португальского эгоиста... Странно, что этого никто не видел... А теперь все закономерно... Хе..
Если дорогостоящий шлак, который не хочет, а м.б. и не может играть уйдет, то даже лучше будет. Настало время перезагрузить и перезапустить проект.
Вот только тот же мЫлан уже лет 10 все перезапускает, тч не все так однозначно...
Да там почти половина нелегитима! Нахватали сбитых лётчиков и св.агентов... После Макса Юве явно деградировал!!!