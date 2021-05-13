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​Полиция сорвала празднование дня рождения Лукаку

13 Мая 2021, 14:55,

В среду «Интер» обыграл на своём поле «Рому» со счётом 3:1. Как сообщает Corriere della Sera, после завершения игры некоторые футболисты команды отправились отмечать день рождения Ромелу Лукаку – 13 мая форварду исполнилось 28 лет. На вечеринке, проходившей в отеле в центре Милана, присутствовали 24 человека, в том числе игроки Ашраф Хакими, Иван Перишич, Эшли Янг и, понятное дело, сам виновник торжества.

Около 3 часов ночи полиция отреагировала на звонок и отправилась в отель, сорвав мероприятие. Менеджер ресторана отеля, который организовал праздник, а также гости будут наказаны за различные нарушения установленных на время пандемии правил.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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Комментарии (1)
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Sergo
13 Мая 2021, 16:42

Полиция сорвала празднование дня рождения Лукаку, срубив в окрестностях отеля все пальмы!

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