​Чалханоглу близок к «Ювентусу», но «Милан» ещё может сказать слово

Хавбек Хакан Чалханоглу в летнее трансферное окно может перейти из «Милана» в «Ювентус» в статусе свободного агента. Как сообщает Calciomercato.com, «старая синьора» предлагает Чалханоглу контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год, и стороны близки к соглашению. В то же время отмечается, что «Милан», пока предлагающий игроку 4 миллиона евро за сезон, ещё может сказать своё слово. «Россонери» могут увеличить предложение Хакану, если они выйдут в Лигу чемпионов.

В сезоне 2020/2021 27-летний Хакан Чалханоглу провёл за «Милан» 41 матч. На счету турецкого полузащитника 9 голов и 12 голевых пасов.