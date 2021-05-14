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​Чалханоглу близок к «Ювентусу», но «Милан» ещё может сказать слово

14 Мая 2021, 16:55,

Хавбек Хакан Чалханоглу в летнее трансферное окно может перейти из «Милана» в «Ювентус» в статусе свободного агента. Как сообщает Calciomercato.com, «старая синьора» предлагает Чалханоглу контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год, и стороны близки к соглашению. В то же время отмечается, что «Милан», пока предлагающий игроку 4 миллиона евро за сезон, ещё может сказать своё слово. «Россонери» могут увеличить предложение Хакану, если они выйдут в Лигу чемпионов.

В сезоне 2020/2021 27-летний Хакан Чалханоглу провёл за «Милан» 41 матч. На счету турецкого полузащитника 9 голов и 12 голевых пасов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Хакан Чалханоглу
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