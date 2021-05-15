Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Паратичи: «Мы не пытались вернуть Конте»

15 Мая 2021, 20:50,

Генеральный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи опроверг информацию о том, что туринский клуб пытался вернуть Антонио Конте два года назад.

«Это неправда. Нашей основной целью был Сарри, он и стал тренером, которого мы пригласили. То же самое касается и легенды, согласно которой мы пытались подписать Гвардиолу, сейчас я просто смеюсь над этим. Нашим приоритетом всегда был Сарри, с ним мы и стали чемпионом Италии», - цитирует Паратичи Football Italia.

Главным тренером «Ювентуса» является Андреа Пирло, а Конте в свою очередь возглавил «Интер», с которым уверенно стал чемпионом за несколько туров до конца Серии А.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Антонио Конте, Фабио Паратичи
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