Паратичи: «Мы не пытались вернуть Конте»

Генеральный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи опроверг информацию о том, что туринский клуб пытался вернуть Антонио Конте два года назад.

«Это неправда. Нашей основной целью был Сарри, он и стал тренером, которого мы пригласили. То же самое касается и легенды, согласно которой мы пытались подписать Гвардиолу, сейчас я просто смеюсь над этим. Нашим приоритетом всегда был Сарри, с ним мы и стали чемпионом Италии», - цитирует Паратичи Football Italia.

Главным тренером «Ювентуса» является Андреа Пирло, а Конте в свою очередь возглавил «Интер», с которым уверенно стал чемпионом за несколько туров до конца Серии А.