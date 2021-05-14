Лукаку: «Если я вижу, что Мартинес находится в лучшем положении, то всегда отдам ему мяч»

Центрфорвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку высказался о нападающем Лаутаро Мартинесе.

«Когда я впервые встретил Мартинеса, то он шёл со своим отцом. Я сказал ему, что за два года мы выиграем несколько трофеев. Мы работаем на команду, если я вижу, что Лаутаро находится в лучшем положении, то всегда отдам ему мяч», - цитирует бельгийского нападающего DAZN.

28-летний Лукаку сыграл 34 матча за миланский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил 22 гола и отдал 10 голевых передач. Контракт Ромелу с «Интером» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 90 миллионов евро.