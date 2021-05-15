Пирло: «Роналду впервые был доволен своей заменой»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Интером» (3:2).

«Мы должны были выходить с таким желанием на все игры в сезоне. Если бы всё было именно так, то мы бы не боролись за топ-4 сейчас. Мы допустили слишком много ошибок в играх, которые на бумаге казались лёгкими.

Замена Роналду во втором тайме? Думаю, что Роналду был впервые доволен своей заменой. Мы остались в меньшинстве, а ему бы пришлось много работать без мяча. В раздевалке он улыбался, всё хорошо», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

«Ювентус» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А, «Наполи», идущий пятым, отстает на два очка, но сыграл на один матч меньше.