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Пирло: «Роналду впервые был доволен своей заменой»

15 Мая 2021, 22:33,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу над «Интером» (3:2).

«Мы должны были выходить с таким желанием на все игры в сезоне. Если бы всё было именно так, то мы бы не боролись за топ-4 сейчас. Мы допустили слишком много ошибок в играх, которые на бумаге казались лёгкими.

Замена Роналду во втором тайме? Думаю, что Роналду был впервые доволен своей заменой. Мы остались в меньшинстве, а ему бы пришлось много работать без мяча. В раздевалке он улыбался, всё хорошо», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

«Ювентус» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А, «Наполи», идущий пятым, отстает на два очка, но сыграл на один матч меньше.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (2)
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1
Alex1972
16 Мая 2021, 00:12

По роже этого видно не было... А вообще ему уже насрать на Юве... Вот это было видно...

0
artur_one
15 Мая 2021, 23:19

У него стадия протеста была, когда он эмоционально реагировал на замены, сейчас уже стадия признания и смирения.

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