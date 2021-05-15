Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ассистент Конте: «Нам нужно лучше играть в больших матчах»

15 Мая 2021, 21:48,

Помощник главного тренера «Интера» Кристиан Стеллини рассказал, в чем нужно приобавить команде, чтобы стать лучше в следующем сезоне.

«Нам нужно лучше играть в больших матчах, включая Лигу чемпионов. В этом сезоне мы создавали много моментов у чужих ворот, но реализовывали их не так часто, как хотелось бы. Опыт имеет решающее значение, он очень помогает в важных матчах. Сейчас мы наслаждаемся моментом, у нас есть еще одна неделя, чтобы доказать, что являемся лучшей командой Италии», - цитирует Стеллини Sky Sport.

Отметим, что сегодня «Интер» уступил «Ювентусу» (2:3), туринский клуб продолжает бороться за попадание в Лигу чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Кристиан Стеллини
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