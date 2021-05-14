​Пирло высказался о чемпионстве «Интера»

После девяти титулов Серии А подряд «Ювентус» в этом сезоне сложил полномочия – Скудетто завоевал «Интер».

«Ювентус» борется лишь за место в зоне Лиги чемпионов, причём пока занимает только пятое место в таблице. В субботу туринцы сыграют как раз против «Интера» дома.

«Интер» выступил лучше нас в этом сезоне. Они были более стабильны и более голодны. Есть некоторые сожаления по поводу игроков, которых мне не хватало, но сожаления являются частью амбиций.

Матч против новоиспечённого чемпиона придаёт нам мотивации. Мы можем попасть в Лигу чемпионов. Поздравляю «Интер» с чемпионством, но мы могли сделать больше», - цитирует Пирло Football Italia.