Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду стал первым в истории футбола, кто забил больше 100 мячей в трёх разных странах

12 Мая 2021, 23:31,

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, которому удалось забить больше 100 мячей в трёх разных странах. 

Об этом говорит твиттер-аккаунт телеканала ESPN, после забитого мяча Роналду в матче 36 тура Серии А в ворота «Сассуоло». Этот гол принёс португальцу ещё один рекорд - никто в истории «Ювентуса» не забивал минимум 100 мячей за три первых сезона в команде.

При этом, не утихают слухи о том, что летом 2021 года Криштиану перейдёт в другой клуб. Как сообщалось в СМИ, у Роналду напряжённые отношения с одноклубниками. Кроме того, сам Криш недоволен ситуацией в клубе, ведь ему так и не удалось выиграть Лигу чемпионов с «Юве». В текущем сезоне у «Ювентуса» остался шанс лишь на Кубок Италии. 

Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году за 100 миллионов евро. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (3)
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2
Alex1972
13 Мая 2021, 00:08

Со своими "рекордами" добро пожаловать в ЛЕ... Там такие дэбилы нужны... Хе-хе...

2
deathzetk
13 Мая 2021, 00:52

Ну не то что гном, который игрок одной лиги. В АПЛ бы больше 10 голов не забивал бы, и то с пенальти...хе-хе

0
Alex1972
13 Мая 2021, 01:38

Преданность и скромность - удел Королей... Непостоянство и эгоизм - удел проституток и свиней... Кажется так португала назвали на Драгау... Спи, челдон... Ты слишком молод и глуп, чтобы со мной спорить.... Game over... Хе-хе...

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