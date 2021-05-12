Роналду стал первым в истории футбола, кто забил больше 100 мячей в трёх разных странах

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, которому удалось забить больше 100 мячей в трёх разных странах.

Об этом говорит твиттер-аккаунт телеканала ESPN, после забитого мяча Роналду в матче 36 тура Серии А в ворота «Сассуоло». Этот гол принёс португальцу ещё один рекорд - никто в истории «Ювентуса» не забивал минимум 100 мячей за три первых сезона в команде.

При этом, не утихают слухи о том, что летом 2021 года Криштиану перейдёт в другой клуб. Как сообщалось в СМИ, у Роналду напряжённые отношения с одноклубниками. Кроме того, сам Криш недоволен ситуацией в клубе, ведь ему так и не удалось выиграть Лигу чемпионов с «Юве». В текущем сезоне у «Ювентуса» остался шанс лишь на Кубок Италии.

Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году за 100 миллионов евро.