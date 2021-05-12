Роналду стал первым в истории футбола, кто забил больше 100 мячей в трёх разных странах

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12 Мая 2021, 23:31,
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком в истории футбола, которому удалось забить больше 100 мячей в трёх разных странах.
Об этом говорит твиттер-аккаунт телеканала ESPN, после забитого мяча Роналду в матче 36 тура Серии А в ворота «Сассуоло». Этот гол принёс португальцу ещё один рекорд - никто в истории «Ювентуса» не забивал минимум 100 мячей за три первых сезона в команде.
При этом, не утихают слухи о том, что летом 2021 года Криштиану перейдёт в другой клуб. Как сообщалось в СМИ, у Роналду напряжённые отношения с одноклубниками. Кроме того, сам Криш недоволен ситуацией в клубе, ведь ему так и не удалось выиграть Лигу чемпионов с «Юве». В текущем сезоне у «Ювентуса» остался шанс лишь на Кубок Италии.
Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году за 100 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
Со своими "рекордами" добро пожаловать в ЛЕ... Там такие дэбилы нужны... Хе-хе...
Ну не то что гном, который игрок одной лиги. В АПЛ бы больше 10 голов не забивал бы, и то с пенальти...хе-хе
Преданность и скромность - удел Королей... Непостоянство и эгоизм - удел проституток и свиней... Кажется так португала назвали на Драгау... Спи, челдон... Ты слишком молод и глуп, чтобы со мной спорить.... Game over... Хе-хе...