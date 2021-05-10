​Пирло пока остаётся в «Ювентусе»

После воскресного поражения «Ювентуса» от «Милана» с результатом 0:3 пошли слухи о том, что Андреа Пирло могут уволить с должности главного тренера туринского клуба ещё до окончания сезона. Впрочем, SportItalia сообщает, что отставки Пирло пока не будет. Молодой тренер завершит этот сезон у руля «старой синьоры», поскольку клуб при плотном графике имеет мало возможностей для приглашения кого-то другого.

Напомним, что «Ювентус» в результате поражение от «Милана» откатился на 5 место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Туринцы рискуют не квалифицироваться в Лигу чемпионов.