Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Пирло пока остаётся в «Ювентусе»

10 Мая 2021, 14:49,

После воскресного поражения «Ювентуса» от «Милана» с результатом 0:3 пошли слухи о том, что Андреа Пирло могут уволить с должности главного тренера туринского клуба ещё до окончания сезона. Впрочем, SportItalia сообщает, что отставки Пирло пока не будет. Молодой тренер завершит этот сезон у руля «старой синьоры», поскольку клуб при плотном графике имеет мало возможностей для приглашения кого-то другого.

Напомним, что «Ювентус» в результате поражение от «Милана» откатился на 5 место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Туринцы рискуют не квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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