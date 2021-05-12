​Роналду имеет проблемы в отношениях с партнёрами по «Ювентусу»

Криштиану Роналду имеет проблемы в отношениях с другими футболистами «Ювентуса», из-за чего звёздный португалец будто бы «изолирован» в раздевалке.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболисты «старой синьоры» считают, что клуб предоставляет Роналду слишком много свободы. Так, например, после игры «Ювентуса» против «Милана» Роналду не тренировался, отправившись вместе с президентом клуба на завод Ferrari. Кроме того, ряд тренировок по ходу сезона Криштиану пропустил из-за различного рода спонсорских мероприятий. Игроки «старой синьоры» считают такой подход несправедливым.