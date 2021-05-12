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У Буффона есть предложения от пяти клубов

12 Мая 2021, 21:54,

По сообщениям итальянских СМИ, вратарь «Ювентуса» Джанлуилжи Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне». 

Итальянская спортивная газета Tuttosport опубликовала новость, согласно которой Буффон имеет предложения от пяти команд - «Барселоны», киевского «Динамо», лиссабонского «Спортинга», франкфуртского «Айнтрахта» и «Галатасарая». Отмечается, что в случае перехода в «Барсу», голкипер станет резервным игроком, а не заменит тер Штегена. 

В начале мая Буффон сообщил, что снова покидает «Ювентус». В предыдущий раз Джанлуиджи уходил из «старой синьоры» в 2018 году, когда перебрался в «ПСЖ». После этого бывший игрок сборной Италии вернулся в Турин. В общей сложности Джиджи провел за «Юве» более 500 матчей

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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