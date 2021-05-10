Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Глава итальянской федерации: «Ювентус» не сможет участвовать в Серии А, если останется в Суперлиге»

10 Мая 2021, 15:53,

Габриэле Гравина, занимающий должность главы Федерации футбола Италии, высказался по поводу «Ювентуса». Туринцы вместе с «Реалом» и «Барселоной» входят в тройку футбольных клубов, которые не вышли из Суперлиги и остаются приверженцами проекта.

«Правила ясны. Если «Ювентус» по-прежнему будет участником Суперлиги при регистрации на следующий сезон Серии А, то он не сможет участвовать в чемпионате», - высказался Гравина для Radio Kiss Kiss.

На текущий момент «Ювентус» занимает 5 место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В воскресенье вечером туринцы проиграли «Милану» со счётом 0:3.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Габриэле Гравина
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Карыч Кар
10 Мая 2021, 17:23

Недолго мучиться старушке в Гравины опытных руках.

0
Super fanat
10 Мая 2021, 16:30

Туринцы вместе с «Реалом» и «Ювентусом»

0
beorn_n
10 Мая 2021, 16:06

УЕФА затягивает на шее петлю.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кутепов «исполнил» Маслова, но «Спартак» всё-таки переиграл «Арсенал» и подвинул «Локомотив»
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола