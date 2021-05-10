​Глава итальянской федерации: «Ювентус» не сможет участвовать в Серии А, если останется в Суперлиге»

Габриэле Гравина, занимающий должность главы Федерации футбола Италии, высказался по поводу «Ювентуса». Туринцы вместе с «Реалом» и «Барселоной» входят в тройку футбольных клубов, которые не вышли из Суперлиги и остаются приверженцами проекта.

«Правила ясны. Если «Ювентус» по-прежнему будет участником Суперлиги при регистрации на следующий сезон Серии А, то он не сможет участвовать в чемпионате», - высказался Гравина для Radio Kiss Kiss.

На текущий момент «Ювентус» занимает 5 место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В воскресенье вечером туринцы проиграли «Милану» со счётом 0:3.