​Пирло: «Мы злимся»

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11 Мая 2021, 14:55,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии матча против «Сассуоло» дал пресс-конференцию.
Напомним, на выходных «Ювентус» со счётом 0:3 проиграл «Милану» и опустился на пятое место в турнирной таблице.
«Во мне и в нашей команде много энергии. Мы злимся, потому что не может мириться с этой позицией в таблице. Мы обязаны верить в себя.
Я не думаю об отставке. У нас впереди три матча, и мы на один балл отстаём от зоны Лиги чемпионов. В футболе бывает всякое, поэтому нам нужно сохранять позитив», - сказал Пирло журналистам.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло
а как вы болельщиков злите и бесите вы там в курсе?)