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​Пирло: «Мы злимся»

11 Мая 2021, 14:55,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии матча против «Сассуоло» дал пресс-конференцию.

Напомним, на выходных «Ювентус» со счётом 0:3 проиграл «Милану» и опустился на пятое место в турнирной таблице.

«Во мне и в нашей команде много энергии. Мы злимся, потому что не может мириться с этой позицией в таблице. Мы обязаны верить в себя.

Я не думаю об отставке. У нас впереди три матча, и мы на один балл отстаём от зоны Лиги чемпионов. В футболе бывает всякое, поэтому нам нужно сохранять позитив», - сказал Пирло журналистам.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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beorn_n
11 Мая 2021, 15:38

а как вы болельщиков злите и бесите вы там в курсе?)

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