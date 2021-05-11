​Пирло: «Мы злимся»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии матча против «Сассуоло» дал пресс-конференцию.

Напомним, на выходных «Ювентус» со счётом 0:3 проиграл «Милану» и опустился на пятое место в турнирной таблице.

«Во мне и в нашей команде много энергии. Мы злимся, потому что не может мириться с этой позицией в таблице. Мы обязаны верить в себя.

Я не думаю об отставке. У нас впереди три матча, и мы на один балл отстаём от зоны Лиги чемпионов. В футболе бывает всякое, поэтому нам нужно сохранять позитив», - сказал Пирло журналистам.