Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пирло: «Ювентус» слишком часто ошибается и усложняет себе жизнь»

13 Мая 2021, 08:59,

Наставник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло пообщался с представителями СМИ после поединка против «Сассуоло» (3:1) в рамках 36-го тура чемпионата Италии.

«Сложилась такая ситуация, что судьба «Ювентуса» больше не в наших руках. Мы слишком часто ошибаемся и усложняем себе жизнь в этом сезоне, но нет смысла оглядываться назад. В последних играх нам необходима предельная концентрация в каждую секунду», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

За два тура до завершения чемпионата Италии «старая синьора» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от идущего четвертым «Наполи» на одно очко.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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