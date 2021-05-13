Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дибала забил сотый мяч за «Ювентус» и установил рекорд

13 Мая 2021, 00:01,

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала отличился в игре 36 тура Серии А против «Сассуоло». Туринский клуб выиграл со счетом 3:1. 

Победный мяч Дибала стал сотым для Паоло в «Юве». Кроме того, аргентинец установил рекорд, ведь он стал первым игроком «Ювентуса» не из Европы, не считая футболистов, сыгравших за сборную Италии, которому удалось пробить отметку в 100 забитых мячей. 

Также в поединке с «Сассуоло» поставил два рекорда Криштиану Роналду. Теперь португалец - первый игрок в истории футбола, отличившийся более 100 раз в трёх разных странах. Кроме того, Криш стал первым футболистом в истории «Ювентуса», который забил 100 мячей за первые три года в команде. 

В 2015 году Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» за 32 миллиона евро. Контракт был рассчитан на пять лет, но в 2017 году стороны продлили соглашение ещё на два сезона. Были разговоры о том, что Паоло может покинуть «Юве» уже летом 2021 года, но сам аргентинец хочет остаться в команде. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Пауло Дибала
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (5)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
2
beorn_n
13 Мая 2021, 00:19

Дибала перешел из Палермо а не из Пармы.

0
Антон Виниченко
13 Мая 2021, 00:48

Поправил, извиняюсь

0
Alex1972
13 Мая 2021, 00:05

Отлично... Теперь по обоим плачет ЛЕ... Хе-хе...

0
deathzetk
13 Мая 2021, 00:48

а по ком-то МЛС

0
Alex1972
13 Мая 2021, 01:29

Конечно, через пару лет.... А пока кому-то ЛЧ, а кому-то ЛЕ... Так что беги пеналду, беги... Только кому ты нужен со своим эгоизмом и запросами... Юве развалил - теперь разваливай условный ПСЖ... Хе-хе..

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола