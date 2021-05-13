Дибала забил сотый мяч за «Ювентус» и установил рекорд

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала отличился в игре 36 тура Серии А против «Сассуоло». Туринский клуб выиграл со счетом 3:1.

Победный мяч Дибала стал сотым для Паоло в «Юве». Кроме того, аргентинец установил рекорд, ведь он стал первым игроком «Ювентуса» не из Европы, не считая футболистов, сыгравших за сборную Италии, которому удалось пробить отметку в 100 забитых мячей.

Также в поединке с «Сассуоло» поставил два рекорда Криштиану Роналду. Теперь португалец - первый игрок в истории футбола, отличившийся более 100 раз в трёх разных странах. Кроме того, Криш стал первым футболистом в истории «Ювентуса», который забил 100 мячей за первые три года в команде.

В 2015 году Дибала перешёл в «Ювентус» из «Палермо» за 32 миллиона евро. Контракт был рассчитан на пять лет, но в 2017 году стороны продлили соглашение ещё на два сезона. Были разговоры о том, что Паоло может покинуть «Юве» уже летом 2021 года, но сам аргентинец хочет остаться в команде.