Буффон стал самым возрастным голкипером в Серии А, которому удалось взять пенальти

В 36-м туре Серии А «Ювентус» встречался с «Сассуоло», победив на выезде со счётом 3:1.

Уже на 16-й минуте матча арбитр поединка Пьеро Джакомелли назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Ювентуса» после фола со стороны Леонардо Бонуччи. Исполнять пенальти взялся нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди, но Джанлуиджи Буффон спас свою команду от пропущенного мяча. Этот сэйв позволил итальянскому голкиперу стать самым возрастным вратарём в Серии А, которому удалось взять пенальти. До сегодняшней игры рекорд принадлежал голкиперу Франческо Антониоли, согласно данным аналитического портала Gracenote Live.

Также в игре против «Сассуоло» отметились рекордами Паоло Дибала и Криштиану Роналду. Аргентинец стал первым игроком в составе «Ювентуса» не из Европы, на счету которого 100 забитых мячей. Португалец же раньше всех остальных футболистов в истории клуба отметился 100 голами. Кроме того, ещё никому в истории футбола до Криштиану не удавалось забить 100 и более мячей сразу в трёх странах.

Ранее Буффон заявил, что по завершении текущего сезона покидает «Ювентус». К Джанлуиджи проявляют интерес сразу пять европейских команд.