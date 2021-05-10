Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Недвед: «Пирло и Роналду остаются в «Ювентусе»

10 Мая 2021, 20:26,

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался о будущем главного тренера клуба Андреа Пирло.

«Да, у нас есть некоторые сложности, но это нормально, мы будем бороться до последнего. Конечно, Пирло останется в клубе, с Роналду такая же ситуация», - цитирует Недведа sportmediaset.

После 35 туров туринский клуб занимает лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от «Милана», идущего третьим, составляет три зачетных балла. До конца сезона клубам осталось сыграть по три матча, чемпионом уже стал «Интер».

Напомним, что Пирло возглавил «Ювентус» в августе прошлого года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Андреа Пирло, Павел Недвед
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Комментарии (3)
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0
Alex1972
10 Мая 2021, 21:18

Это правильно.... ЛЕ плачет по ним... Для "коллекции".... Хе-хе...

1
Juve96
10 Мая 2021, 20:54

Как же мне уже надоели тупые болваны в руководстве

0
beorn_n
10 Мая 2021, 20:32

Видимо мы просто не понимаем их план.

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