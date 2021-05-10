Недвед: «Пирло и Роналду остаются в «Ювентусе»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед высказался о будущем главного тренера клуба Андреа Пирло.

«Да, у нас есть некоторые сложности, но это нормально, мы будем бороться до последнего. Конечно, Пирло останется в клубе, с Роналду такая же ситуация», - цитирует Недведа sportmediaset.

После 35 туров туринский клуб занимает лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от «Милана», идущего третьим, составляет три зачетных балла. До конца сезона клубам осталось сыграть по три матча, чемпионом уже стал «Интер».

Напомним, что Пирло возглавил «Ювентус» в августе прошлого года.