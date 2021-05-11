​Паратичи против Недведа: в руководстве «Ювентуса» мнения о Пирло разделились

В руководстве «Ювентуса» мнения о главном тренере команды Андреа Пирло расходятся. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, спортивный директор «старой синьоры» Фабио Паратичи хочет уже сейчас уволить Пирло, чтобы команда перед заключительными матчами чемпионата получила глоток свежего воздуха. Вице-президент клуба Павел Недвед, в свою очередь, продолжает доверять Пирло и не хочет с ним расставаться.

Напомним, «Ювентус» на выходных в родных стенах крупно проиграл «Милану» - 0:3. По итогам тура команда Андреа Пирло опустилась на пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.