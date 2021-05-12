Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Аталанта» и «Ювентус» победили

12 Мая 2021, 23:39,

В чемпионате Италии завершились некоторые матчи 36-го тура. Все они прошли без больших сенсаций.

«Аталанта» уверенно переиграла «Беневенто» (2:0). По голу в середине  каждого тайма забили Луис Муриэль и Марио Пашалич. Алексей Миранчук вышел на замену на 67-й минуте.

«Ювентус» в гостях был сильнее «Сассуоло» (3:1). У туринцев забивали Адриен Рабио, Криштиану Роналду и Пауло Дибала.

Протокол игры  
Аталанта 2:0 Беневенто
(1:0) Муриэль Луис 22'    
(2:0) Пашалич Марио 67'    
Голлини Пьерлуиджи Хатебур Ханс Ромеро Кристиан Паломино Хосе Госенс Робин   60' (Иличич Йосип (   60'   81') Де Рон Мартен   51' Фройлер Ремо Пессина Маттео   61' (Пашалич Марио (   61') Малиновский Руслан   60' (Джимсити Берат (   60') Муриэль Луис   67' (Миранчук Алексей (   67') Сапата Дуван   89' (Ламмерс Сэм (   89')
Запасные: Спортьелло Марко Руджери Маттео Кальдара Маттиа Меле Йоаким Коваленко Виктор Шутало Бошко Росси Франческо
Монтипо Лоренцо Туиа Алессандро   40' Глик Камил Кальдирола Лука   80'   82' Импрота Риккардо Хетемай Перпарим   74' (Летиция Гаэтано (   74') Виола Николас   59' (Ионице Артур (   59'   61') Дабо Брайан   85' (Тельо Андрес (   85') Барба Федерико   56'   74' (Депаоли Фабио (   74') Лападула Джанлука Гайч Адольфо   58' (Капрари Джанлука (   58')
Запасные: Лукателли Игор Манфредини Никколо Пастина Кристиан Ди Серио Джузеппе Инсинье Роберто Диамбо Амаду Саного Сирики
12 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры  
Сассуоло 1:3 Ювентус
    28' Рабио Адриен (0:1)
    45' Роналду Криштиану (0:2)
(1:2) Распадори Джакомо 59'    
    66' Дибала Пауло (1:3)
Консильи Андреа Тольян Йереми   56' (Кирикеш Влад (   56') Марлон   18' Феррари Джанмарко Кирьякопулос Георгиос   77' (Рожерио да Силва (   77') Обьянг Педро   56' (Лопес Максим (   56') Локателли Мануэль Берарди Доменико Траоре Хамед   56' (Дефрель Грегоре (   56') Бога Жереми   77' (Джуричич Филип (   77') Распадори Джакомо
Запасные: Мюлдюр Мерт Пеголо Джанлука Гараслин Лукаш Айхан Кан Бурабия Мехди Капуто Франческо Пелузо Федерико
Буффон Джанлуиджи Данило Луис   24' Де Лихт Маттайс Бонуччи Леонардо Алекс Сандро Кьеза Федерико   33'   81' (Маккенни Уэстон (   81') Мело Артур   61' (Бентанкур Родриго (   61') Рабио Адриен Кулушевски Деян Роналду Криштиану Дибала Пауло   81' (Куадрадо Хуан (   81')
Запасные: Демирал Мерих Щесны Войцех Ремзи Аарон Пинсольо Карло Бернардески Федерико Мората Альваро Коррея Фелиш Кьеллини Джорджо
12 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
 

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Лацио, Аталанта
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Комментарии (1)
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0
beorn_n
12 Мая 2021, 23:42

Всех с Победой. Форца Юве.

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