«Аталанта» и «Ювентус» победили

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12 Мая 2021, 23:39,
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В чемпионате Италии завершились некоторые матчи 36-го тура. Все они прошли без больших сенсаций.
«Аталанта» уверенно переиграла «Беневенто» (2:0). По голу в середине каждого тайма забили Луис Муриэль и Марио Пашалич. Алексей Миранчук вышел на замену на 67-й минуте.
«Ювентус» в гостях был сильнее «Сассуоло» (3:1). У туринцев забивали Адриен Рабио, Криштиану Роналду и Пауло Дибала.
Протокол игры
|(1:0) Муриэль Луис 22'
|(2:0) Пашалич Марио 67'
Голлини Пьерлуиджи • Хатебур Ханс • Ромеро Кристиан • Паломино Хосе • Госенс Робин 60' ( Иличич Йосип ( 60' ) • 81'Де Рон Мартен • 51'Фройлер Ремо • Пессина Маттео 61' ( Пашалич Марио ( 61') • Малиновский Руслан 60' ( Джимсити Берат ( 60') • Муриэль Луис 67' ( Миранчук Алексей ( 67') • Сапата Дуван 89' ( Ламмерс Сэм ( 89')
Запасные: Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Кальдара Маттиа • Меле Йоаким • Коваленко Виктор • Шутало Бошко • Росси Франческо
Монтипо Лоренцо • Туиа Алессандро • 40'Глик Камил • Кальдирола Лука 80' • 82'Импрота Риккардо • Хетемай Перпарим 74' ( Летиция Гаэтано ( 74') • Виола Николас 59' ( Ионице Артур ( 59' ) • 61'Дабо Брайан 85' ( Тельо Андрес ( 85') • Барба Федерико 56' 74' ( Депаоли Фабио ( 74') • Лападула Джанлука • Гайч Адольфо 58' ( Капрари Джанлука ( 58')
Запасные: Лукателли Игор • Манфредини Никколо • Пастина Кристиан • Ди Серио Джузеппе • Инсинье Роберто • Диамбо Амаду • Саного Сирики
12 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Протокол игры
|28' Рабио Адриен (0:1)
|45' Роналду Криштиану (0:2)
|(1:2) Распадори Джакомо 59'
|66' Дибала Пауло (1:3)
Консильи Андреа • Тольян Йереми 56' ( Кирикеш Влад ( 56') • Марлон • 18'Феррари Джанмарко • Кирьякопулос Георгиос 77' ( Рожерио да Силва ( 77') • Обьянг Педро 56' ( Лопес Максим ( 56') • Локателли Мануэль • Берарди Доменико • Траоре Хамед 56' ( Дефрель Грегоре ( 56') • Бога Жереми 77' ( Джуричич Филип ( 77') • Распадори Джакомо
Запасные: Мюлдюр Мерт • Пеголо Джанлука • Гараслин Лукаш • Айхан Кан • Бурабия Мехди • Капуто Франческо • Пелузо Федерико
Буффон Джанлуиджи • Данило Луис • 24'Де Лихт Маттайс • Бонуччи Леонардо • Алекс Сандро • Кьеза Федерико 33' 81' ( Маккенни Уэстон ( 81') • Мело Артур 61' ( Бентанкур Родриго ( 61') • Рабио Адриен • Кулушевски Деян • Роналду Криштиану • Дибала Пауло 81' ( Куадрадо Хуан ( 81')
Запасные: Демирал Мерих • Щесны Войцех • Ремзи Аарон • Пинсольо Карло • Бернардески Федерико • Мората Альваро • Коррея Фелиш • Кьеллини Джорджо
12 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Лацио, Аталанта
Всех с Победой. Форца Юве.