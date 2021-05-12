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Конор Макгрегор обогнал Роналду и Месси в списке самых богатых спортсменов мира

12 Мая 2021, 20:14,

Издание Forbes опубликовало список богатейших спортсменов мира за год (с первого мая 2020-го по первое мая 2021-го).

Первое место занял действующий боец UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор, чей заработок оценили в 150 миллионов долларов. Вторая строчка досталась игроку «Барселоны» Лионелю Месси, на счету которого 130 миллионов долларов. Третья позиция за нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду - 120 миллионов долларов.

В следующем году тройка может измениться, потому что если «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов, у него возникнут финансовые проблемы, которые не позволят платить Роналду те же деньги, что и сейчас. Месси же близок к продлению контракта с «Барселоной», что подразумевает некоторое повышение по заработной плате.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Лионель Месси
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Комментарии (3)
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0
779
12 Мая 2021, 20:31

Блин, а я даже не знаю кто это такой.)))

0
Антон Виниченко
12 Мая 2021, 22:10

Это главная звезда ММА. Значит ты вообще не следишь за боями))

2
Alex1972
12 Мая 2021, 20:24

Прощальная гастроль добивалдуса в этом рейтинге... В обновленном списке его уже не будет... Хе...

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