Конор Макгрегор обогнал Роналду и Месси в списке самых богатых спортсменов мира

Издание Forbes опубликовало список богатейших спортсменов мира за год (с первого мая 2020-го по первое мая 2021-го).

Первое место занял действующий боец UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор, чей заработок оценили в 150 миллионов долларов. Вторая строчка досталась игроку «Барселоны» Лионелю Месси, на счету которого 130 миллионов долларов. Третья позиция за нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду - 120 миллионов долларов.

В следующем году тройка может измениться, потому что если «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов, у него возникнут финансовые проблемы, которые не позволят платить Роналду те же деньги, что и сейчас. Месси же близок к продлению контракта с «Барселоной», что подразумевает некоторое повышение по заработной плате.