Роналду рекордно быстро забил сотый мяч за «Ювентус»

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12 Мая 2021, 23:02,
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В 36-м туре чемпионата Италии, в котором «Ювентус» отправился в гости к «Сассуоло», вторым забитым мячом гостей стал гол Криштиану Роналду.
Тем самым португальский форвард забил сотый мяч в майке «старой синьоры», что стало рекордом в истории клуба. Ещё никто не забивал 100 мячей всего лишь за три сезона в составе «Юве». Роналду обогнал Роберто Баджо и Омара Сивори, которые добились такого же результата только за четыре года в Турине, как исходит из данных статистического ресурса Opta.
В текущем сезоне Роналду возглавляет бомбардирскую гонку в Серии А. Позади Ромело Лукаку, Душан Влахович и Луис Фернандо Муриэль.
Несмотря на свои бомбардирские достижения, португалец не считается самым оплачиваемым спортсменом в мире. Его обгоняют нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, а также боец UFC Конор Макгрегор.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
Пока Роналду переписывает рекорд за рекордом, гном-пешеход пролетает мимо очередного трофея))