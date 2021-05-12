Роналду рекордно быстро забил сотый мяч за «Ювентус»

В 36-м туре чемпионата Италии, в котором «Ювентус» отправился в гости к «Сассуоло», вторым забитым мячом гостей стал гол Криштиану Роналду.

Тем самым португальский форвард забил сотый мяч в майке «старой синьоры», что стало рекордом в истории клуба. Ещё никто не забивал 100 мячей всего лишь за три сезона в составе «Юве». Роналду обогнал Роберто Баджо и Омара Сивори, которые добились такого же результата только за четыре года в Турине, как исходит из данных статистического ресурса Opta.

В текущем сезоне Роналду возглавляет бомбардирскую гонку в Серии А. Позади Ромело Лукаку, Душан Влахович и Луис Фернандо Муриэль.

Несмотря на свои бомбардирские достижения, португалец не считается самым оплачиваемым спортсменом в мире. Его обгоняют нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, а также боец UFC Конор Макгрегор.