​Стало известно, что Мората выкрикнул в камеру после гола

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07 Марта 2021, 13:37,
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В субботу вечером «Ювентус» добился волевой победы над «Лацио» с результатом 3:1. Главным героем вечера в Турине стал нападающий Альваро Мората. Испанский футболист оформил дубль, реализовав выход один на один и пенальти.
После первого своего гола Мората подбежал к одной из камер и выкрикнул: «Здесь никто не сдаётся».
Кому именно Мората сделал такое послание, в настоящий момент непонятно.
#Morata: “Non molla nessuno qui eh!!!” pic.twitter.com/q5Ecb03Tsk— Juventus Fans (@juventusfans) March 6, 2021
В нынешнем сезоне Альваро Мората провёл за «Ювентус» тридцать один матч. На счету испанского форварда шестнадцать голов и одиннадцать результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Альваро Мората
лиге и судейскому корпусу.