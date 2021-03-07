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​Стало известно, что Мората выкрикнул в камеру после гола

07 Марта 2021, 13:37,

В субботу вечером «Ювентус» добился волевой победы над «Лацио» с результатом 3:1. Главным героем вечера в Турине стал нападающий Альваро Мората. Испанский футболист оформил дубль, реализовав выход один на один и пенальти.

После первого своего гола Мората подбежал к одной из камер и выкрикнул: «Здесь никто не сдаётся».

Кому именно Мората сделал такое послание, в настоящий момент непонятно.

 

В нынешнем сезоне Альваро Мората провёл за «Ювентус» тридцать один матч. На счету испанского форварда шестнадцать голов и одиннадцать результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Альваро Мората
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Комментарии (1)
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1
BESTJuventus10
07 Марта 2021, 13:54

лиге и судейскому корпусу.

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