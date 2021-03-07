​Стало известно, что Мората выкрикнул в камеру после гола

В субботу вечером «Ювентус» добился волевой победы над «Лацио» с результатом 3:1. Главным героем вечера в Турине стал нападающий Альваро Мората. Испанский футболист оформил дубль, реализовав выход один на один и пенальти.

После первого своего гола Мората подбежал к одной из камер и выкрикнул: «Здесь никто не сдаётся».

Кому именно Мората сделал такое послание, в настоящий момент непонятно.

В нынешнем сезоне Альваро Мората провёл за «Ювентус» тридцать один матч. На счету испанского форварда шестнадцать голов и одиннадцать результативных передач на партнёров.