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​Пирло: «Ювентус» начал играть на двадцатой минуте»

07 Марта 2021, 09:42,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался после победы над «Лацио» со счётом 3:1.

«Мы плохо начали игру, но вся команда отреагировала, несмотря на кадровые проблемы. Мы не опустили головы и стали наращивать темп, что было наиболее важным.

Самым главным были три очка. Что мне больше всего понравилось, так это реакция команды, я оценил настрой футболистов.

Сегодня мы начали игру на двадцать минут позже. Это могло случиться, потому что некоторые игроки вернулась, а другие заняли новые позиции. Было непросто вернуться в игру после гола «Лацио», поскольку у римлян очень сыгранная команда, и они имели всю неделю на подготовку», - рассказал Пирло DAZN.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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overkill666
07 Марта 2021, 12:42

нечему удивляться. играть начинаем, когда, как говорится, петух в задницу клюнет... то есть пока гол не пропустим.

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