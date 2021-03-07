​Пирло: «Ювентус» начал играть на двадцатой минуте»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло высказался после победы над «Лацио» со счётом 3:1.

«Мы плохо начали игру, но вся команда отреагировала, несмотря на кадровые проблемы. Мы не опустили головы и стали наращивать темп, что было наиболее важным.

Самым главным были три очка. Что мне больше всего понравилось, так это реакция команды, я оценил настрой футболистов.

Сегодня мы начали игру на двадцать минут позже. Это могло случиться, потому что некоторые игроки вернулась, а другие заняли новые позиции. Было непросто вернуться в игру после гола «Лацио», поскольку у римлян очень сыгранная команда, и они имели всю неделю на подготовку», - рассказал Пирло DAZN.