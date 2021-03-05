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Индзаги – о матче с «Ювентусом»: «Мы должны сыграть идеально»

05 Марта 2021, 20:57,

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом».

«Встреча в Турине очень важна для обеих клубов, она будет иметь определяющее значение. Мы знаем, что должны показать идеальную игру.

Будет ли «Ювентус» думать об игре с «Порту»? Я прекрасно знаю этот клуб, они будут сосредоточены только на том, что происходит на поле. Победителя определят детали. В матчах с «Ювентусом» вы не можете ошибаться, иначе проиграете», - цитирует Индзаги Football Italia.

Матч между туринским «Ювентусом» и «Лацио» состоится завтра, шестого марта, в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Лацио, Симоне Индзаги
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Марта 2021, 21:22

Играйте, как Торино и Верона, и тогда пеналду по окончании матча опять скорчит рожу....

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