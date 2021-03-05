Пирло: «Результаты «Лацио» говорят сами за себя»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча с «Лацио».

«Лацио» - отличная команда, которая играет одним составом уже несколько лет. Индзаги поставил им отличную игру, результаты говорят сами за себя. Мы понимаем, что они будут бороться за победу. Мы концентрируемся только на завтрашнем матче, а уже после него подумаем о «Порту», - цитирует Пирло Football Italia.

Матч между «Ювентусом» и «Лацио» состоится завтра, шестого марта, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:45 по московскому времени.

Подопечные Андреа Пирло расположились на третьем месте в чемпионате Италии.