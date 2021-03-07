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​Индзаги: «Лацио» заслуживал большего в матче с «Ювентусом»

07 Марта 2021, 12:16,

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги дал комментарий после поражения от «Ювентуса» со счётом 1:3.

«Сложно комментировать результат 1:3 после такой игры. Очевидно, что того, что мы делаем, недостаточно, нужно делать больше.

Это обидное поражение, поскольку мы вели 1:0, а при счёте 1:1 попали в перекладину, вскоре после чего пропустили контратаку «Ювентуса» на его поле.

Мы заслуживали гораздо большего, ведь, как мне кажется, мы контролировали большую часть игры. Нам нужно делать больше. Нельзя сдаваться, нужно продолжать верить в себя. Впереди долгий путь», - рассказал Индзаги DAZN.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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