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Директора «Ювентуса» возмутились решением арбитра

07 Марта 2021, 00:38,

В субботу вечером «Ювентус» играл против «Лацио» в календарном матче итальянского чемпионата. При счёте 1:0 в пользу римлян рефери Давиде Масса не назначил пенальти, когда мяч в штрафной площади встретился с рукой Уэсли Худта.

Как сообщает Football Italia, директора «Ювентуса» были возмущены решением арбитра и кричали: «Это чистый пенальти, иди посмотри повтор ВАР».

Запасные футболисты «Ювентуса» начали спрашивать у сидящих за ними на трибуне директоров, были ли в том эпизоде пенальти. Спортивный директор клуба Фабио Паратичи повторил движение защитника «Лацио», настаивая на ошибке судьи.

«Ювентус» обыграл «Лацио» со счётом 3:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Фабио Паратичи
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