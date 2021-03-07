Директора «Ювентуса» возмутились решением арбитра

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07 Марта 2021, 00:38,
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В субботу вечером «Ювентус» играл против «Лацио» в календарном матче итальянского чемпионата. При счёте 1:0 в пользу римлян рефери Давиде Масса не назначил пенальти, когда мяч в штрафной площади встретился с рукой Уэсли Худта.
Как сообщает Football Italia, директора «Ювентуса» были возмущены решением арбитра и кричали: «Это чистый пенальти, иди посмотри повтор ВАР».
Запасные футболисты «Ювентуса» начали спрашивать у сидящих за ними на трибуне директоров, были ли в том эпизоде пенальти. Спортивный директор клуба Фабио Паратичи повторил движение защитника «Лацио», настаивая на ошибке судьи.
«Ювентус» обыграл «Лацио» со счётом 3:1.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Фабио Паратичи