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Маркизио хочет побороться за кресло мэра Турина

04 Марта 2021, 20:26,

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио собирается поучаствовать в выборах мэра Турина. Завершивший карьеру футболист на прошлой неделе объявил о желании попробовать свои силы в политике.

La Stampa информирует о том, что Маркизио находится в списке потенциальных кандидатов на ответственную должность от левоцентристского крыла Демократической партии. В Италии Маркизио часто публично рассуждает на темы социальной справедливости, расизма и помощи беженцам. Выборы мэра Турина должны состояться в октябре.

Маркизио провел 12 сезонов в «Ювентусе» и с 2018 по 2019 год защищал цвета «Зенита».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Клаудио Маркизио
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