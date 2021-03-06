Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале

06 Марта 2021, 21:39,

Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом «Ювентуса» в феврале. Информация была размещена на официальном сайте туринского клуба.

В прошлом месяце Роналду принял участие в семи матчах «Ювентуса» в трёх соревнованиях. В этих играх португалец записал на свой счёт шесть голов.

В субботу вечером «Ювентус» сыграет против «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Всего в этом сезоне Криштиану Роналду забил двадцать семь голов в тридцати матчах. Также португалец сделал три результативных паса.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола