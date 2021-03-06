Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале

Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом «Ювентуса» в феврале. Информация была размещена на официальном сайте туринского клуба.

В прошлом месяце Роналду принял участие в семи матчах «Ювентуса» в трёх соревнованиях. В этих играх португалец записал на свой счёт шесть голов.

В субботу вечером «Ювентус» сыграет против «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Всего в этом сезоне Криштиану Роналду забил двадцать семь голов в тридцати матчах. Также португалец сделал три результативных паса.