Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале

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06 Марта 2021, 21:39,
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Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом «Ювентуса» в феврале. Информация была размещена на официальном сайте туринского клуба.
В прошлом месяце Роналду принял участие в семи матчах «Ювентуса» в трёх соревнованиях. В этих играх португалец записал на свой счёт шесть голов.
В субботу вечером «Ювентус» сыграет против «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.
Всего в этом сезоне Криштиану Роналду забил двадцать семь голов в тридцати матчах. Также португалец сделал три результативных паса.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду