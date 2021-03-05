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Пирло рассказал о состоянии травмированных игроков

05 Марта 2021, 20:13,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о состоянии травмированных игроков.

«Некоторые травмированные игроки сегодня провели часть тренировки в общей группе, посмотрим, изменится ли что-то завтра.

Де Лихт пропустил сегодняшнюю тренировку, оценим его состояние утром. Что касается Мораты, то он много работает и старается набрать форму как можно скорее. Бонуччи тренировался с командой какую-то часть тренировки, но ему необходимо время, он отсутствовал шестнадцать дней.

Ремзи здорово, он сможет сыграть завтра. Он нам несомненно пригодится», - цитирует итальянского специалиста Sky Sports Italia.

Завтра, шестого марта, «Ювентус» сыграет с «Лацио».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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