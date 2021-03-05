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Симоне Индзаги подпишет новый контракт с «Лацио»

05 Марта 2021, 18:48,

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги близок к заключению нового контракта с римским клубом до 2023 или 2024 года. Стороны намерены продолжить сотрудничество, которое рассчитано до конца текущего сезона. В данный момент Индзаги готовит команду к матчу с «Ювентусом». Предполагается, что подписи под соглашением будут поставлены в конце марта - начале апреля во время паузы на матчи сборных.

Напомним, что Симоне Индзаги забил 55 голов в 196 матчах за римскую команду, а в апреле 2016 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера, подписав полноценный контракт в июне того же года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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