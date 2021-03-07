Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»

В центральном матче 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» играл против «Лацио» и первую треть поединка проиграл римлянам, которые регулярно били по воротам, а на 14-й минуте Деян Кулушевски подарил момент Хоакину Корреа, который не простил соперника и отрыл счет.

Чемпионы ожили к концу первого тайма и отыгрались стараниями Адриена Рабьо, который плотно пробил в ближнюю часть ворот.

После перерыва Луис Альберто головой направил мяч в перекладину, а затем Альваро Мората за три минуты оформил дубль с игры и пенальти. Криштиану Роналду выпустили на поле на последнюю четверть матча, но он не имел хороших шансов.

3:1, и «Ювентус» в упор приблизился к идущему на втором месте «Милану».