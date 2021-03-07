Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»

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07 Марта 2021, 00:37,
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В центральном матче 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» играл против «Лацио» и первую треть поединка проиграл римлянам, которые регулярно били по воротам, а на 14-й минуте Деян Кулушевски подарил момент Хоакину Корреа, который не простил соперника и отрыл счет.
Протокол игры
|14' Корреа Хоакин (0:1)
|(1:1) Рабио Адриен 39'
|(2:1) Мората Альваро 57'
|(3:1) Мората Альваро 60'
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан 70' ( Маккенни Уэстон ( 70') • Данило Луис • Демирал Мерих • Алекс Сандро • Кьеза Федерико 82' ( Бонуччи Леонардо ( 82') • Рабио Адриен • Ремзи Аарон 70' ( Мело Артур ( 70') • Бернардески Федерико • Кулушевски Деян 90' ( Ди Пардо Алессандро ( 90') • Мората Альваро 69' ( Роналду Криштиану ( 69')
Запасные: Петерс Дауда • Дрэгушин Раду • Пинсольо Карло • Davide De Marino • Фаджоли Николо • Буффон Джанлуиджи • Аке Марли
Рейна Пепе • Марусич Адам 82' ( Кайседо Фелипе ( 82') • Худт Уэсли • Ачерби Франческо • 80'Лулич Сенад 55' ( Эскаланте Гонсало ( 55') • Милинкович-Савич Сергей • Лукас Лейва 55' ( Патрик ( 55') • Альберто Луис 82' ( Мурики Ведат ( 82') • Фарес Мохамед • Иммобиле Чиро 82' ( Перейра Андреас ( 82') • Корреа Хоакин
Запасные: Мусаккио Матео • Перейра Габриэл • Акпа-Акпро Жан-Даниэль • Катальди Данило • Стракоша Томас • Пароло Марко
06 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".
Чемпионы ожили к концу первого тайма и отыгрались стараниями Адриена Рабьо, который плотно пробил в ближнюю часть ворот.
После перерыва Луис Альберто головой направил мяч в перекладину, а затем Альваро Мората за три минуты оформил дубль с игры и пенальти. Криштиану Роналду выпустили на поле на последнюю четверть матча, но он не имел хороших шансов.
3:1, и «Ювентус» в упор приблизился к идущему на втором месте «Милану».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус, Лацио
Очень понравилось нападение Юве без Роналду, парни бегут сами экспериментируют, а не играют в игру покати-на Рона которая уже порядком поднадоела. Надеюсь контракт с ним не продлят. Великий футболист, но надо и своих имеющихся парней наигрывать.
Спасибо.
Судья ЧМО Форца ЮВЕ
Хороший матч, Лацио как то быстро сдулся. Так с Юве даже в таком составе нельзя. Худший в матче - судья. Forza Juve!
Ру коментаторы еще раз убеждаюсь в глаза долбятся, то у них Маккени это уже ушедший Куадрадо, то Ди Пардо выходящий на замену это какой то молодой Ди Марено)