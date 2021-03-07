Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»

07 Марта 2021, 00:37,

В центральном матче 25-го тура чемпионата Италии «Ювентус» играл против «Лацио» и первую треть поединка проиграл римлянам, которые регулярно били по воротам, а на 14-й минуте Деян Кулушевски подарил момент Хоакину Корреа, который не простил соперника и отрыл счет.

Протокол игры  
Ювентус 3:1 Лацио
    14' Корреа Хоакин (0:1)
(1:1) Рабио Адриен 39'    
(2:1) Мората Альваро 57'    
(3:1) Мората Альваро 60'    
Щесны Войцех Куадрадо Хуан   70' (Маккенни Уэстон (   70') Данило Луис Демирал Мерих Алекс Сандро Кьеза Федерико   82' (Бонуччи Леонардо (   82') Рабио Адриен Ремзи Аарон   70' (Мело Артур (   70') Бернардески Федерико Кулушевски Деян   90' (Ди Пардо Алессандро (   90') Мората Альваро   69' (Роналду Криштиану (   69')
Запасные: Петерс Дауда Дрэгушин Раду Пинсольо Карло Davide De Marino Фаджоли Николо Буффон Джанлуиджи Аке Марли
Рейна Пепе Марусич Адам   82' (Кайседо Фелипе (   82') Худт Уэсли Ачерби Франческо   80' Лулич Сенад   55' (Эскаланте Гонсало (   55') Милинкович-Савич Сергей Лукас Лейва   55' (Патрик (   55') Альберто Луис   82' (Мурики Ведат (   82') Фарес Мохамед Иммобиле Чиро   82' (Перейра Андреас (   82') Корреа Хоакин
Запасные: Мусаккио Матео Перейра Габриэл Акпа-Акпро Жан-Даниэль Катальди Данило Стракоша Томас Пароло Марко
06 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".

Чемпионы ожили к концу первого тайма и отыгрались стараниями Адриена Рабьо, который плотно пробил в ближнюю часть ворот.

После перерыва Луис Альберто головой направил мяч в перекладину, а затем Альваро Мората за три минуты оформил дубль с игры и пенальти. Криштиану Роналду выпустили на поле на последнюю четверть матча, но он не имел хороших шансов.

3:1, и «Ювентус» в упор приблизился к идущему на втором месте «Милану».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Лацио
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Комментарии (4)
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1
beorn_n
07 Марта 2021, 01:08

Очень понравилось нападение Юве без Роналду, парни бегут сами экспериментируют, а не играют в игру покати-на Рона которая уже порядком поднадоела. Надеюсь контракт с ним не продлят. Великий футболист, но надо и своих имеющихся парней наигрывать.

0
online
07 Марта 2021, 00:57

Спасибо.
Судья ЧМО Форца ЮВЕ

0
beorn_n
07 Марта 2021, 00:54

Хороший матч, Лацио как то быстро сдулся. Так с Юве даже в таком составе нельзя. Худший в матче - судья. Forza Juve!

0
beorn_n
07 Марта 2021, 01:21

Ру коментаторы еще раз убеждаюсь в глаза долбятся, то у них Маккени это уже ушедший Куадрадо, то Ди Пардо выходящий на замену это какой то молодой Ди Марено)

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