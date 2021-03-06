​Роналду не выйдет на матч с «Лацио» с первых минут из-за усталости

Криштиану Роналду не имеет никаких проблем со здоровьем. Он просто находится не в лучшей форме на фоне усталости, пишет в Twitter итальянский журналист Ромео Агрести. По его данным, Роналду начнёт субботний матч против «Лацио» на скамейке для запасных, а на острие атаки «Ювентуса» расположится Альваро Мората.

Ранее появилась информация о том, что Роналду рискует пропустить поединок против «Лацио» из-за проблем со здоровьем.

Матч итальянского чемпионата между «Ювентусом» и «Лацио» стартует в 22:45 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.