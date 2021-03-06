Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Паратичи: «Март – ключевой период сезона»

06 Марта 2021, 23:54,

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался по поводу ситуации команды.

«Ювентус» - клуб, в котором нужно быть сконцентрированным на 100% каждый день. Март является ключевым периодом сезона. Пока мы там, где и хотели бы быть – мы боремся за всех трёх фронтах.

Рано говорить о Скудетто, впереди ещё тринадцать-четырнадцать игр, но наступает ключевой отрезок сезона. В начале сезона всегда хочется, чтобы в марте в расписании игр фигурировали матчи Серии А, Лиги чемпионов и Кубка Италии», - сказал Паратичи DAZN.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Фабио Паратичи
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