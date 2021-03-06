​Роналду – в запасе на матч с «Лацио»

Информация из итальянских СМИ нашла подтверждение – Криштиану Роналду не был включён в основной состав «Ювентуса» на субботний матч чемпионата Италии против «Лацио». Звёздный португалец начнёт игру на скамейке для запасных.

Ранее журналист Ромео Агрести писал в Twitter о том, что Роналду устал, поэтому Андреа Пирло предоставит форварду отдых перед ответным матчем Лиги чемпионов против «Порту».

Связку в атаке «старой синьоры» в игре против «Лацио» с первых минут образуют Деян Кулушевски и Альваро Мората.

Матч между «Ювентусом» и «Лацио» стартует в 22:45 по Москве. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на LiveResult.