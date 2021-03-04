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«Ювентус» потерял Бентанкура из-за коронавируса

04 Марта 2021, 23:28,

Коронавирус продолжает выводить из строя игроков «Ювентуса». В четверг руководство туринского клуба сообщило о том, что у полузащитника Родриго Бентанкура диагностирован COVID-19, и футболист был отправлен на изоляцию. Пресс-служба клуба отметила, что у игрока сборной Уругвая отсутствуют симптомы болезни.

Предполагается, что Родриго Бентанкур пропустит матчи с «Лацио» в чемпионате Италии и матч с «Порту» 9 марта в рамках Лиги чемпионов.

23-летний уругваец проводит четвертый год в «Ювентусе». В текущем сезоне на его счету три ассиста в 33 официальных матчах за клуб.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, коронавирус в Италии, Родриго Бентанкур
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