​Гасперини: «Это один из лучших матчей «Аталанты» под моим руководством»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после гостевой крупной победы над «Миланом» со счётом 3:0.

«Это одно из наших лучших выступлений с тех пор, как я здесь. Мы играли против лидера Серии А, зимнего чемпиона, но сегодня вечером мы были лучше во всех компонентах, и это очень приятно.

После ужасного матча с «Ливерпулем», когда дома мы пропустили пять голов, мы многому научились и внесли корректировки. Теперь мы сильнее прессингуем соперников, что позволяет нам лучше обороняться», - сказал Гасперини Sky Sport Italia.

На текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.