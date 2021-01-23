Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Гасперини: «Это один из лучших матчей «Аталанты» под моим руководством»

23 Января 2021, 23:16,

Global Look Press

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после гостевой крупной победы над «Миланом» со счётом 3:0.

«Это одно из наших лучших выступлений с тех пор, как я здесь. Мы играли против лидера Серии А, зимнего чемпиона, но сегодня вечером мы были лучше во всех компонентах, и это очень приятно.

После ужасного матча с «Ливерпулем», когда дома мы пропустили пять голов, мы многому научились и внесли корректировки. Теперь мы сильнее прессингуем соперников, что позволяет нам лучше обороняться», - сказал Гасперини Sky Sport Italia.

На текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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