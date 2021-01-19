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Фанаты «Ювентуса» пожелали Манджукичу счастья в «Милане» и отсутствия побед

19 Января 2021, 20:36,

twitter.com

Форвард Марио Манджукич подписал контракт с «Миланом». Болельщики «Ювентуса» отреагировали на это событие открытым письмом.

- Ты всегда останешься в наших сердцах за все, что сделал, за страсть и особые отношения с нами. Мы любили тебя за самоотдачу в каждом матче, за страх, которых ты нагонял на соперников своими габаритами.

Ты профессионал и хотел любой ценой вернуться в Италию. В 34 или почти 35 так бывает. Поэтому удачи, Марио! Мы надеемся, что ты проведешь шесть счастливых месяцев в Италии. Но не вини нас за то, что мы пожелаем тебе не знать побед, - гласит заявление фанатов «Ювентуса» в «Инстаграме».

Напомним, что Манджукич провел в Турине пять лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус, Милан, Марио Манджукич
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