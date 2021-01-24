Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Появились подробности мини-конфликта между Ибрагимовичем и Сапатой

24 Января 2021, 15:48,

Global Look Press

В Италии рассказали о подробностях мини-конфликта между Златаном Ибрагимовичем и Дуваном Сапатой, случившемся в концовке субботнего матча Серии А между «Миланом» и «Аталантой».

Ранее мы сообщали, что Ибрагимович сказал Сапате следующую фразу: «Я забил больше голов, чем ты сыграл матчей в карьере».

Как пишет Football Italia, таким образом Ибрагимович ответил на слова Сапаты после того, как арбитр не назначил пенальти в пользу «Милана», несмотря на апелляции.

«Вы хотите получить тринадцатый пенальти в сезоне?» - спросил у Ибрагимовича Сапата.

Напомним, «Аталанта» разгромила «Милан» на выезде со счётом 3:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Аталанта, Дуван Сапата
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Комментарии (1)
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2
Juventissimo
24 Января 2021, 16:44

Как он посмел дерзить самому Буратиновичу?!

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