​Появились подробности мини-конфликта между Ибрагимовичем и Сапатой

В Италии рассказали о подробностях мини-конфликта между Златаном Ибрагимовичем и Дуваном Сапатой, случившемся в концовке субботнего матча Серии А между «Миланом» и «Аталантой».

Ранее мы сообщали, что Ибрагимович сказал Сапате следующую фразу: «Я забил больше голов, чем ты сыграл матчей в карьере».

Как пишет Football Italia, таким образом Ибрагимович ответил на слова Сапаты после того, как арбитр не назначил пенальти в пользу «Милана», несмотря на апелляции.

«Вы хотите получить тринадцатый пенальти в сезоне?» - спросил у Ибрагимовича Сапата.

Напомним, «Аталанта» разгромила «Милан» на выезде со счётом 3:0.