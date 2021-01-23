Миранчук не попал в основу «Аталанты» на матч с «Миланом»

В двух последних играх «Аталанты» против «Кальяри» (Кубок Италии) и «Удинезе» (Серия А) Алексей Миранчук выходил на поле с первых минут. А вот игру чемпионата с «Миланом», которая пройдёт в субботу вечером, российский полузащитник начнёт на скамейке для запасных.

«Аталанта», занимающая на текущий момент только шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, постарается обыграть на выезде лидера Серии А. Стартовый свисток прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени.

Следить за матчем «Милан» - «Аталанта» можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.