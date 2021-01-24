Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Гасперини отказывается говорить о борьбе за титул Серии А даже после разгрома «Милана»

24 Января 2021, 00:48,

Global Look Press

В субботу вечером «Аталанта» разгромила на выезде «Милан» с результатом 3:0. Бергамаски поднялись на четвёртое место и сократили отставание от лидирующих миланцев до семи зачётных баллов. Тем не менее, Джан Пьеро Гасперини до сих пор отказывается говорить о борьбе своей команды за титул Серии А.

«Мы хотим оставаться в топ-4. В двух последних сезонах мы занимали третье место и, мне кажется, у нас есть шансы сделать это снова. Это будет сложно, потому что «Интер», «Рома», «Наполи», «Милан» - все они усилились!

Если вы хотите заставить меня говорить о Скудетто, то у вас ничего не получится! Как я уже сказал, мы поговорим об этом после двадцати пяти – двадцати шести туров. Тогда мы будем лучше понимать ситуацию. Этот сезон открытый, и мы не может взять на себя обязательство стать чемпионами. Конечно, мы хотим побеждать, но не ожидаем этого», - сказал Гасперини Sky Sport Italia.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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