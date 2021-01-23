Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Аталанта» в одну калитку вынесла «Милан» на его поле. И это ещё Миранчука не выпустили!

23 Января 2021, 21:58,

Global Look Press

Центральный матч 19-го тура чемпионата Италии состоялся в Милане, где местный клуб принимал «Аталанту».

Протокол игры  
Милан 0:3 Аталанта
    26' Ромеро Кристиан (0:1)
    53' Иличич Йосип (0:2)
    77' Сапата Дуван (0:3)
Доннарумма Джанлуиджи Калабрия Давиде Кьяер Симон Калюлю Пьер   57' (Мусаккио Матео (   57') Тео Эрнандес   38' Мейте Суалихо   46' (Диас Брахим (   46') Тонали Сандро Кесси Франк   52' Кастильехо Самуэль   70' (Манджукич Марио (   70') Ибрагимович Златан Леау Рафаэл   70' (Ребич Анте (   70')
Запасные: Коломбо Лоренцо Хёуге Йенс Мальдини Даниэль Томори Фикайо Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан Крунич Раде Далот Диогу
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл Ромеро Кристиан Джимсити Берат   90' (Малиновский Руслан (   90') Хатебур Ханс   67' (Меле Йоаким (   67') Де Рон Мартен Фройлер Ремо Госенс Робин   84'   90' (Паломино Хосе (   90') Пессина Маттео   90' (Кальдара Маттиа (   90') Иличич Йосип   82' (Муриэль Луис (   82') Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Руджери Маттео Депаоли Фабио Ламмерс Сэм Шутало Бошко Росси Франческо
23 января. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Главная битва итальянских футбольных выходных. Алексей Миранчук, недавно уехавший из РПЛ, против Марио Манджукича, который в эту самую РПЛ ехать не захотел, отказав почти всем грандам нашего футбола. А если говорить проще, то «Милан» против «Аталанты», единоличный лидер против одного из самых опасных преследователей. Сразу же появление в старте Манджукича никто не ждал, тем более, что поправился и готов играть Златан Ибрагимович.

Но кадровые проблемы «Милан» мучают. Болеет Чалханоглу, травмированы Беннасер и Габбия, дисквалифицированы Салемакерс и Романьоли. В нападении Златану помогали Леау, Мейте и Кастильехо. Гасперини вернул в старт Иличича, уже по традиции с первых минут играет Пессина и привычно усажены на скамейку запасных Миранчук, Малиновский и Муриэль. Составы не оптимальны у обеих команд, в такой ситуации открытого футбола не ждали.

Embed from Getty Images

Первый тайм получился насыщенным из-за огромного количества стандартов. То «Милан», то «Аталанта» накатывались серией позиционных атак, итогом которой становились угловые, штрафные. Плотно летели подачи, но создавать опасные моменты не получалось. До середины тайма, когда очередной розыгрыш углового принёс успех гостям. Иличич разыграл корнер, откатив на Госенса, Робин длинной диагональю закинул на дальний угол вратарской, откуда в падении пробил Кристиан Ромеро - 0:1.

Под занавес Йосип Иличич едва не увеличил преимущество «Аталанты». Но его опаснейший удар со штрафного (опять же) парировал Доннарумма. «Милан» выглядел блекло, однако свой шанс тоже создал. Помог стандарт. Кросс Сандро Тонали в одно касание замыкал Златан Ибрагимович, пытаясь буквально занести мяч в ворота, но чуть-чуть точности не хватило шведу. На перерыв команды ушли при минимальном превосходстве команды Гасперини.

Embed from Getty Images

Через восемь минут после старта второго тайма «Милан» проигрывал серьёзнее. Франк Кесси зачем-то решил вдарить локтем по лицу Иличичу. Мало того, что жёлтую карточку получил за глупый фол, так дело ещё и в штрафной площади происходило. Йосип соперника жалеть не стал, уверенно реализовав пенальти - 0:2. У «Милана» к часу игрового времени набралось ровно ноль ударов в створ ворот, поэтому называть результат незакономерным не стал бы даже Пиоли.

Далее ситуация практически не изменилась. Йосип Иличич что хотел творил с обороной «Милан» и очень был близок к дублю после сольного прохода, но мяч прокатился рядом со штангой. Потом Дуван Сапата бахнул в штангу после подачи от угла поля. Вскоре колумбиец исправился и оформил-таки третий гол своей команды - 0:3. Без шансов проиграли подопечные Пиоли, обострив борьбу за первую строчку. «Аталанта» рванула на четвёртое место, подвинув пока «Ювентус» и «Наполи».
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Милан, Аталанта
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Комментарии (2)
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0
Fender1988
23 Января 2021, 22:08

Как мне перестать ржать с заголовка ???

0
Juve164
23 Января 2021, 22:05

Смешно пошутил))
Если в первом тайме у Милана ещё была надежда, то во втором вообще посыпался просто. Без турка идей нет совсем. Ромеро выключил Ибру, который как всегда играет очень мерзко..

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