«Аталанта» в одну калитку вынесла «Милан» на его поле. И это ещё Миранчука не выпустили!

Центральный матч 19-го тура чемпионата Италии состоялся в Милане, где местный клуб принимал «Аталанту».

Главная битва итальянских футбольных выходных. Алексей Миранчук, недавно уехавший из РПЛ, против Марио Манджукича, который в эту самую РПЛ ехать не захотел, отказав почти всем грандам нашего футбола. А если говорить проще, то «Милан» против «Аталанты», единоличный лидер против одного из самых опасных преследователей. Сразу же появление в старте Манджукича никто не ждал, тем более, что поправился и готов играть Златан Ибрагимович.

Но кадровые проблемы «Милан» мучают. Болеет Чалханоглу, травмированы Беннасер и Габбия, дисквалифицированы Салемакерс и Романьоли. В нападении Златану помогали Леау, Мейте и Кастильехо. Гасперини вернул в старт Иличича, уже по традиции с первых минут играет Пессина и привычно усажены на скамейку запасных Миранчук, Малиновский и Муриэль. Составы не оптимальны у обеих команд, в такой ситуации открытого футбола не ждали.

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Первый тайм получился насыщенным из-за огромного количества стандартов. То «Милан», то «Аталанта» накатывались серией позиционных атак, итогом которой становились угловые, штрафные. Плотно летели подачи, но создавать опасные моменты не получалось. До середины тайма, когда очередной розыгрыш углового принёс успех гостям. Иличич разыграл корнер, откатив на Госенса, Робин длинной диагональю закинул на дальний угол вратарской, откуда в падении пробил Кристиан Ромеро - 0:1.

Под занавес Йосип Иличич едва не увеличил преимущество «Аталанты». Но его опаснейший удар со штрафного (опять же) парировал Доннарумма. «Милан» выглядел блекло, однако свой шанс тоже создал. Помог стандарт. Кросс Сандро Тонали в одно касание замыкал Златан Ибрагимович, пытаясь буквально занести мяч в ворота, но чуть-чуть точности не хватило шведу. На перерыв команды ушли при минимальном превосходстве команды Гасперини.

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Через восемь минут после старта второго тайма «Милан» проигрывал серьёзнее. Франк Кесси зачем-то решил вдарить локтем по лицу Иличичу. Мало того, что жёлтую карточку получил за глупый фол, так дело ещё и в штрафной площади происходило. Йосип соперника жалеть не стал, уверенно реализовав пенальти - 0:2. У «Милана» к часу игрового времени набралось ровно ноль ударов в створ ворот, поэтому называть результат незакономерным не стал бы даже Пиоли.

Далее ситуация практически не изменилась. Йосип Иличич что хотел творил с обороной «Милан» и очень был близок к дублю после сольного прохода, но мяч прокатился рядом со штангой. Потом Дуван Сапата бахнул в штангу после подачи от угла поля. Вскоре колумбиец исправился и оформил-таки третий гол своей команды - 0:3. Без шансов проиграли подопечные Пиоли, обострив борьбу за первую строчку. «Аталанта» рванула на четвёртое место, подвинув пока «Ювентус» и «Наполи».